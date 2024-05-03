Названы страны ЕС, которые предоставят финансирование Азербайджану для борьбы с минами

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Team Europe, направленной на противоминную деятельность, Европейский союз планирует выделить Азербайджану финансирование в размере 2 миллионов евро в текущем году.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко на мероприятии Европейской команды по противоминной деятельности.

"Кроме того, финансовую поддержку предоставят страны-участницы ЕС - Италия, Германия, Франция, Хорватия, Нидерланды и Литва. В общей сложности сумма поддержки от ЕС и этих стран составит 2,75 миллиона евро", - сообщил Михалко.

Посол подчеркнул, что с 2020 года ЕС стал крупнейшим международным донором Азербайджана в противоминной деятельности в ответ на значительно возросшие потребности.

"Европейский союз является мировым лидером в области гуманитарного разминирования по всему миру. Противоминная деятельность в Азербайджане является одним из главных приоритетов сотрудничества между ЕС и Азербайджаном. ЕС активно участвует в основных направлениях деятельности, связанной с разминированием, включая повышение осведомленности о минной опасности и технического потенциала, а также оказание помощи жертвам наземных мин", - добавил он.

Михалко также упомянул, что ЕС сыграл ведущую роль в создании первой женской команды по разминированию в стране.

Отметим, что в апреле на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, а также 2 502 неразорвавшихся боеприпаса. Согласно информации Агентства Азербайджана по разминированию, от мин было очищено 6038,9 гектара земли.

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