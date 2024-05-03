Джейхун Байрамов отправился в Гамбию

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Республику Гамбия.

Об этом в пятницу Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита планируется участие и выступление Джейхуна Байрамова на 15-м Исламском саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который состоится 4-5 мая в городе Банжул, а также проведение двусторонних встреч с рядом высокопоставленных официальных лиц.

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