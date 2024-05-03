Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Политическая стабильность очень важна для Южного Кавказа - Президент АБР

Политика Материалы 3 мая 2024 15:50 (UTC +04:00)
Политическая стабильность очень важна для Южного Кавказа - Президент АБР

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ТБИЛИСИ /Trend/ - Политическая стабильность очень важна для Южного Кавказа.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал Президент АБР Масацугу Асакава.

"Политическая стабильность и безопасность очень важны для мира, развития и процветания во всем мире, включая Азербайджан и Армению. Я надеюсь, что мировые лидеры продолжат работать вместе во имя мира и стабильности. АБР помог укрепить дружбу между странами, включая Южный Кавказ. Мы полны решимости продолжать это", - сказал он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости