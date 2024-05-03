Политическая стабильность очень важна для Южного Кавказа - Президент АБР

ТБИЛИСИ /Trend/ - Политическая стабильность очень важна для Южного Кавказа.

Об этом, отвечая на вопрос Trend в ходе брифинга, сказал Президент АБР Масацугу Асакава.

"Политическая стабильность и безопасность очень важны для мира, развития и процветания во всем мире, включая Азербайджан и Армению. Я надеюсь, что мировые лидеры продолжат работать вместе во имя мира и стабильности. АБР помог укрепить дружбу между странами, включая Южный Кавказ. Мы полны решимости продолжать это", - сказал он.

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