МИД Азербайджана ответил послу Великобритании

БАКУ /Trend/ - Медиа в Азербайджане такие же свободные, демократичные, стабильные и процветающие, как и в Великобритании.

Как сообщает Trend, об этом написал в своем аккаунте в социальной сети "X" пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на публикацию посла Великобритании в стране Фергуса Олда.

"Вашей претензии не хватает справедливости и беспристрастности, поскольку вы фокусируетесь на узкой перспективе, упуская из виду всесторонний обзор свободы медиа в Азербайджане", - подчеркнул он.

Отметим, что посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем аккаунте в социальной сети "X" выступил с необоснованной критикой в адрес азербайджанских СМИ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!