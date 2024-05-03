Названа дата очередного заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана состоится 7 мая.

Как сообщает Trend, повестка заседания включает в себя 14 вопросов.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект «О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике» (третье чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики», «Об охране памятников истории и культуры», «О выдаче лиц, совершивших преступление (экстрадиция)» и «О культуре» (третье чтение).

3. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «Об образовании» (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в законы «Об увековечении имени шехида и льготах семьям шехидов», «О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской аварии и пострадавших в результате данной аварии», «О ветеранах», «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц, перемещенных в пределах страны)», «О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки», «О профессиональном образовании» и «О правах лиц с инвалидностью» (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О прохождении службы в органах юстиции» (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Азербайджанской Республики в связи с исполнением Конституционного закона Азербайджанской Республики от 9 июня 2023 года № 900-VIKQD о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

7. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О табаке и табачных изделиях" (второе чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О продовольственной безопасности" (второе чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Таможенный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" и "О лицензиях и разрешениях" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 7 декабря 1999 года № 768 (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в "Положение о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 29 марта 2002 года № 283-IIQ (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в "Список наркотических средств, психотропных веществ, оборот которых запрещен, ограничен и контролируется на территории Азербайджанской Республики, а также прекурсоров, на импорт, экспорт, транзитную транспортировку и производство которых на территории Азербайджанской Республики требуется лицензия", утвержденный законом Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 года № 960-IIQ (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Азербайджанской Республики, Семейный кодекс Азербайджанской Республики и закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине" (второе чтение).

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