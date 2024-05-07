Али Асадов прибыл с официальным визитом в Турцию (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов прибыл 7 мая с официальным визитом в Турецкую Республику.

Об этом во вторник Trend сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Отметим, что в Анкаре пройдет турецко-азербайджанский бизнес-форум. Форум состоится в связи с 11-м заседанием совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией при сотрудничестве Совета по внешнеэкономическим связям Турции и Союза торговых палат и товарных бирж Турции. В форуме примут участие помощник главы турецкого государства Джевдет Йылмаз и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

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