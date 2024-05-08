В Генпрокуратуре Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Генпрокуратуре Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает в среду Trend, на мероприятии минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.
Затем был исполнен государственный гимн Азербайджана.
"Великий лидер Гейдар Алиев имел исторические заслуги не только в Азербайджане, но и на территории бывшего СССР. В период упадка экономики Советского союза, в результате заслуг Г. Алиева было завершено строительство БАМа.
Великий лидер Гейдар Алиев предвидел сегодняшний Азербайджан", - отметил в своей речи генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
Он также подчеркнул, что если вспомнить исторические выступления Гейдара Алиева, можно убедиться, что великий лидер планировал сегодняшний Азербайджан.
"У великого лидера была уверенность в том, что земли Азербайджана будут освобождены.
Фундамент успехов и побед, достигнутых сегодня Азербайджаном, был заложен великим лидером в те времена.
В результате успешной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан стал страной-победителем. Благодаря решительной политической воле Президента Ильхама Алиева, целеустремленной политике и несравненной доблести славной азербайджанской армии, освобождение Карабаха от вражеской оккупации и восстановление территориальной целостности нашего государства стало началом нового исторического этапа в жизни азербайджанского народа и государства", - добавил он.
Затем на мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Садиг Гурбанов и другие.
В завершение мероприятия был показан фильм о Гейдаре Алиеве.
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