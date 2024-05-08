Президент Турции приглашен на COP29 (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Турцию 8 мая премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Trend, А.Асадов передал главе турецкого государства приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр вручил Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану письмо-приглашение Президента Ильхама Алиева для участия в COP29, которая пройдет в Азербайджане в ноябре текущего года.

В ходе встречи было выражено удовлетворение успешным развитием братских и союзнических связей между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в различных направлениях.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет мероприятие в ноябре этого года.

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