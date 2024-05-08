Продолжается процесс предоставления постоянного жилья военнослужащим ВС Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения исполнения указа Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики» от 28 декабря 2011 года, продолжается процесс предоставления постоянного жилья группе военнослужащих, безупречно прослуживших 20 и более календарных лет (находящимся на службе, уволенным в запас военнослужащим или их наследникам).

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

8 мая в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялось мероприятие в связи с предоставлением постоянного жилья группе безупречно прослуживших военнослужащих.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих структур министерства обороны, журналисты, военнослужащие, находящиеся на службе и уволенные в запас, а также члены их семей.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности и независимости Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии рассказали о результатах работы по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и решению их проблем, проводимой благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Было отмечено, что 8 декабря 2023 года в Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии «Жилищной комиссией по предоставлению постоянного жилья», исходя из принципов прозрачности, справедливости и очередности, была проведена жеребьевка с учетом состава семей военнослужащих. На основе жеребьевки 473 квартиры в Абшеронском, Сабунчинском и Сураханском районах Баку были распределены между военнослужащими, находящимися на службе и уволенными в запас, а также наследниками скончавшихся военнослужащих.

Военнослужащие выразили признательность Президенту Азербайджанской Республики, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву и руководству министерства обороны за оказанное внимание и всестороннюю заботу.

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