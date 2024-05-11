Президент COP29 посетил штаб-квартиру COMSATS в Пакистане

БАКУ /Trend/ - Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана и назначенный президент 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 Мухтар Бабаев в рамках своего визита в Пакистан посетил штаб-квартиру Комиссии по науке и технологиям для устойчивого развития на Юге (COMSATS) в Исламабаде.

Как сообщает Trend, Мухтар Бабаев встретился с исполнительным директором COMSATS Мухаммадом Нафисом Закарией и другими официальными лицами. В рамках мероприятия, на котором присутствовала специальный помощник премьер-министра Пакистана по вопросам изменения климата и окружающей среды Ромина Хуршид Алам, министр Мухтар Бабаев посадил дерево. Здесь прошли дискуссии по COP29, вопросам устойчивого развития и изменения климата.

Мухтар Бабаев также обсудил последствия изменения климата с представителями Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана.