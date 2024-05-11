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Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с переназначением на пост председателя правительства России

Политика Материалы 11 мая 2024 10:44 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов поздравил Михаила Мишустина с переназначением на пост председателя правительства Российской Федерации.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Азербайджана, в поздравительном послании А.Асадов отметил вклад М.Мишустина в укрепление многоплановых отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которые основываются на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения.

Выражена уверенность в том, что работа возглавляемого М.Мишустиным правительства будет и впредь способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества и углублению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией.

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