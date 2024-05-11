Главы МИД Азербайджана и Армении продолжат сегодня переговоры в Алматы

БАКУ /Trend/ - Переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном продолжатся сегодня в казахстанском городе Алматы.

Как сообщает в субботу Trend, министры продолжат обсуждение проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений" между двумя странами.

Отметим, что переговоры между министрами начались минувшим днем. Во время первого раунда обсуждения продлились 4 часа.

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