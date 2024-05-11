Главы МИД Азербайджана и Армении договорились продолжить переговоры

БАКУ /Trend/ - 10-11 мая 2024 года в казахстанском городе Алматы состоялись переговоры между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Об этом Trend сообщили в МИД Азербайджана.

Министры поприветствовали прогресс в делимитации границы и достигнутые в связи с этим договоренности. Министры и возглавляемые ими делегации продолжили обсуждение положений проекта "Двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией". Стороны договорились продолжить переговоры по вопросам, по которым еще существуют разногласия.

В рамках визита министры встретились с заместителем премьер - министра Казахстана - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в двустороннем, а также трехстороннем форматах.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил казахстанскую сторону за предоставление площадки для проведения переговоров между Азербайджаном и Арменией.

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