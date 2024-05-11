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Заместитель министра обороны Азербайджана Рамиз Тахиров освобожден от должности (Дополнено)

Политика Материалы 11 мая 2024 14:25 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:12 )

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана - командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Рамиз Тахиров уволен в запас в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.

Как сообщили Trend в минобороны, о соответствующем распоряжении Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева было сообщено на совещании, проведенном 11 мая под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Руководящий состав министерства обороны поблагодарил генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова за многолетнюю безупречную службу в азербайджанской армии, особые заслуги в деле защиты независимости, территориальной целостности страны и на военной службе и пожелал ему дальнейших успехов.

Р.Тахиров, в свою очередь, выразил благодарность Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за оказанное ему доверие во время службы и отметил, что и впредь в своей деятельности будет привержен традициям государственности.

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