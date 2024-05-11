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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности

Политика Материалы 11 мая 2024 14:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан прилагает большие усилия для укрепления исламской солидарности

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Мы осуществляем последовательную деятельность в направлении исламской солидарности. Азербайджан прилагает большие усилия для объединения исламского мира и укрепления исламской солидарности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

«Тот факт, что город Шуша является культурной столицей исламского мира, даст нам дополнительную возможность донести нашу культуру как до общественности мусульманских стран, так и до мировой общественности», - подчеркнул глава государства.

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