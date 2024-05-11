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Президент Ильхам Алиев: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

Политика Материалы 11 мая 2024 15:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Ведутся активные работы по восстановлению исторического облика города Шуша. Шуша, в подлинном смысле слова, возрождается.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Подчеркнув, что многие исторические и религиозные памятники в Шуше были полностью разрушены захватчиками в период оккупации, глава государства отметил, что в настоящее время реставрированы четыре мечети, в других мечетях ведутся ремонтно-восстановительные работы.

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