Президент Ильхам Алиев: Шуша – символ героизма, победы и мира

БАКУ /Trend/ - Каждый, кто приезжает в Шушу, воочию видит, что здесь царит азербайджанский дух. Шуша не прогнулась во время оккупации, плена.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на VII Международном музыкальном фестивале «Харыбюльбюль».

Еще раз подчеркнув, что освобождение города Шуша в результате боев является яркой страницей нашей истории, глава государства сказал: «Хотя Шуша известна как центр культуры, в настоящее время она также является символом героизма, символом победы и символом мира».