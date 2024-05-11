Деятельность ВВС Азербайджана всегда высоко оценивается - Закир Гасанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 11 мая состоялось совещание под руководством министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и сыновей Отчизны, погибших за суверенитет и территориальную целостность Родины.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, вытекающие из речи Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева 10 мая на встрече с первыми жителями, переселившимися в город Шуша, во время открытия первого жилого комплекса в этом городе. Отметив важность доведения выступления Верховного главнокомандующего до всего личного состава азербайджанской армии, министр дал соответствующие поручения по этому поводу.

Затем до внимания было доведено соответствующее распоряжение Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева об увольнении в запас заместителя министра обороны - командующего Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова в связи с предельным возрастом пребывания на военной службе.

Министр обороны особо подчеркнул, что деятельность ВВС в Отечественной войне и во время других операций, как и других видов войск азербайджанской армии, всегда высоко оценивается Верховным главнокомандующим.

Было отмечено, что в соответствии с требованиями главы государства, в последнее время были предприняты важные шаги в направлении развития ВВС и еще больше повышен их военный потенциал. Принятие на вооружение новых авиационных и беспилотных летательных аппаратов, отвечающих современным требованиям, подготовка профессиональных военнослужащих, пилотов являются яркими примерами успешных реформ в направлении армейского строительства.

За достойное выполнение служебных обязанностей командующий и личный состав ВВС неоднократно были награждены медалями и другими наградами соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики.

Руководящий состав министерства обороны поблагодарил генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова за многолетнюю безупречную службу в азербайджанской армии, особые заслуги в деле защиты независимости, территориальной целостности страны и на военной службе и пожелал ему дальнейших успехов.

Р.Тахиров, в свою очередь, выразил благодарность Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за оказанное ему доверие во время службы и отметил, что и впредь в своей деятельности будет привержен традициям государственности.

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