Очередное заседание Координационного штаба прошло в городе Ханкенди (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики, руководителя Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики Самира Нуриева в городе Ханкенди состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Trend, участники заседания почтили светлую память общенационального лидера Гейдара Алиева, 101-я годовщина со дня рождения которого широко отмечалась 10 мая. Во вступительной речи руководитель штаба отметил, что великий лидер уделял особое внимание развитию города Ханкенди, и напомнил, что большинство зданий в Ханкенди, в том числе здания, где расположено Специальное представительство Президента Азербайджанской Республики и где проводится нынешнее заседание, были построены именно в период руководства общенационального лидера Гейдара Алиева Азербайджаном.

Руководитель штаба довел до внимания участников заседания, что благодаря мудрой политике, проводимой достойным продолжателем политического наследия великого лидера Гейдара Алиева Президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан одержал историческую Победу, военно-политическим путем были полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет страны.

Самир Нуриев констатировал, что на всех территориях, освобожденных под руководством главы государства, в том числе территориях, суверенитет которых был восстановлен после локальных антитеррористических мероприятий, высокими темпами продолжается восстановительно-созидательная работа, до конца года, согласно графику переселения, планируется возвращение граждан в населенные пункты.

В соответствии с поручениями главы государства реализуются многосторонние проекты по созданию современной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, динамичной реинтеграции территорий в национальную экономику и обеспечению их устойчивого развития. Руководитель штаб добавил, что принятые комплексные меры служат созданию достойных условий жизни для вернувшегося населения и повышения его благосостояния.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были заслушаны доклады о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, обеспечении занятости и расселения в Карабахском и Зангезурском экономических районах в рамках исполнения «I Государственной программы великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», стимулировании экономической активности и предпринимательской деятельности, работе в области сельского хозяйства, реконструкции и восстановления населенных пунктов. Кроме того, была представлена информация о строительстве социальной инфраструктуры на данных территориях, в том числе учреждений здравоохранения и образования, и организации их работы.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах говорил о проделанной работе и предстоящих задачах в рамках деятельности Специального представительства.

Руководитель штаба, сообщив, что численность населения, которое до конца нынешнего года вернется на освобожденные от оккупации территории по 27 населенным пунктам, превысит 25 тысяч человек и что в предстоящие годы эта цифра постепенно будет расти, особо подчеркнул важность качественного, своевременного и координированного выполнения работ, осуществляемых в рамках I Государственной программы великого возвращения.

В заключение заседания были даны соответствующие поручения, исходя из задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики.

После заседания был проведен осмотр территорий и ряда объектов в городах Ханкенди и Ходжалы, а также поселке Аскеран.