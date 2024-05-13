Французский МИД неожиданно поддержал переговоры между Баку и Ереваном - в чем выгода Парижа?

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Франции неожиданно выступило с поддержкой переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении в Алматы.

В заявлении ведомства также говорится, что Париж «призывает продолжить процесс делимитации границы на основе согласованных принципов».

Учитывая, что соглашение между Баку и Ереваном о начале процесса делимитации о, соответственно, о передаче Азербайджану четырех сел в Газахском районе, было достигнуто еще 19 апреля, запоздалая реакция Парижа говорит о многом.

Французская сторона давно потеряла какое-либо влияние на процесс переговоров на Южном Кавказе из-за своей абсолютной проармянской позиции. Поэтому, это естественно, что в Париже прогрессу в нормализации между Баку и Ереваном не рады.

На фоне недавних событий, связанный с отозванным из Баку французским послом, обвинением Азербайджана в действиях, якобы наносящих ущерб отношениям с Парижем, шпионским скандалом, такие заявления выглядят абсолютно неискренними и бессмысленными.

Позиция Баку обозначена четко - третьих сторон в переговорах с Ереваном не требуется. И даже в Армении это начали понимать. Осталось лишь, чтобы и Елисейский дворец смирился с новыми реалиями.