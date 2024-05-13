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Назначен новый начальник Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана (Дополнено)

Политика Материалы 13 мая 2024 12:29 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:49)

БАКУ/Trend/ - Назначен новый начальник Главного управления по личному составу минобороны Азербайджана.

В ответ на запрос Trend в минобороны Азербайджана сообщили, что соответствующим распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева генерал-майор Мушфиг Мамедов назначен на должность начальника Главного управления личного состава министерства обороны Азербайджана.

Напомним, что предыдущим начальником данного управления был Керим Велиев, который в настоящее время является начальником Генерального штаба армии Азербайджана. После назначения К.Велиева начальником Генерального штаба, обязанности начальника управления исполнял генерал-майор Эльчин Халилов.

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