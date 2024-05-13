Армения должна извлечь урок из истории, а не быть частью игры тех, кто ее вооружает - Юджель Карауз

БАКУ /Trend/ - Армения должна извлечь урок из истории, а не быть частью игры тех, кто ее вооружает.

Об этом в понедельник сказал Trend бывший военный атташе Турции в Азербайджане генерал запаса Юджель Карауз.

По его словам, Армению вооружает ряд стран, в первую очередь Франция, Греция, Индия.

"Азербайджан всегда призывает к установлению мира и стабильности.

Вышеупомянутые страны делают все возможное, чтобы на Южном Кавказе не было мира. Помимо нереализации Зангезурского коридора, они готовят Армению с реваншистским настроем против территориальной целостности Азербайджана. В то же время оппозиция в армянском обществе заявляет, что они не хотят мира, выпуская на улицы кровавых виновников и исполнителей Ходжалинского геноцида. Армения никогда не была одна, она никогда не действовала по своей воле.

В настоящее время у Армении нет другого выбора, кроме как подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Но Франция, Греция, Индия и некоторые западные страны и круги в своих интересах затягивают подписание Арменией мирного договора.

Каждый должен собраться с мыслями и внести свой вклад в мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией. Армения должна извлекать уроки из истории и не быть частью игры Запада, тех, кто ее вооружает. Если она не сделает выводов из истории, Азербайджан не будет нести ответственность за последствия", - добавил он.

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