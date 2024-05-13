Президент Ильхам Алиев: Мы считаем своим моральным долгом помощь малым островным государствам

БАКУ /Trend/ - Мы понимаем, что для некоторых стран изменение климата - это проблема, для этих стран - это вопрос их существования. И помощь малым островным государствам мы считаем своим моральным долгом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая генерал-губернатора Тувалу Фалани Тофингу, премьер-министра Королевства Тонга Сиаоси Офакивахафолау Совалени и министра иностранных дел Содружества Багамских Островов Фредерика Одли Митчеллу.

«Мы можем обещать вам, что вопрос малых островных государств, их поддержки и защиты будет в центре обсуждений. Мы, как председатель, как президент COP29, выдвинем этот вопрос на первый план. Мы предлагаем, а также ведем консультации с другими малыми островными государствами о созыве в рамках СОР29 встречи представителей высокого уровня. Кроме того, мы также уже обсуждаем с некоторыми партнерами вопросы, связанные с практическим и финансовым вкладом в поддержку малых островных государств», - подчеркнул глава государства.