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Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)

Политика Материалы 13 мая 2024 19:05 (UTC +04:00)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Начавшийся в Шуше VII Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, 13 мая продолжился в Лачине концертной программой "Sələflər və xələflər".

Как сообщает Trend, фестиваль собрал участников и гостей вокруг реки Хакари. В одном из самых живописных мест города Лачин гостям был представлен проект "Sələflər və xələflər", основанный на национально-духовном наследии азербайджанского народа, ценностях передачи традиций от родителей к детям, любви и приверженности молодого поколения национальным ценностям.

В концертной программе были представлены совместные выступления известных мастеров искусств Азербайджана с их детьми и воспитанниками, продолжающими их искусство. Проект осуществлен на основе традиций сохранения ценностей национальной музыки, культуры.

Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
Начавшийся в Шуше фестиваль "Харыбюльбюль" продолжился в Лачине (ФОТО)
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