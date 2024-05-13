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Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)

Политика Материалы 13 мая 2024 22:58 (UTC +04:00)
Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился 13 мая с министром языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адамом Насиром Ибрагимом, прибывшим в Азербайджан для участия в официальной церемонии открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Как сообщает Trend, министр Адиль Керимли поблагодарил гостя за участие в церемонии открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Говоря о древней истории и богатой культуре города Шуша, министр рассказал об уроженцах края – выдающихся деятелях азербайджанской культуры и литературы.

Адиль Керимли отметил, что в этом году Азербайджан примет мероприятие мирового масштаба – 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). По словам министра, в рамках COP29 пройдут специальные дискуссии о влиянии изменения климата на культуру, а также о роли культуры в защите окружающей среды.

Министр языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адам Насир Ибрагим, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поздравил страну с организацией официального открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024» на высоком уровне. Он также заявил, что его страна заинтересована в культурном сотрудничестве с Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями и об организации Дней культуры.

Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)
Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)
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