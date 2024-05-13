Министр культуры Азербайджана встретился со своим мальдивским коллегой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли встретился 13 мая с министром языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адамом Насиром Ибрагимом, прибывшим в Азербайджан для участия в официальной церемонии открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Как сообщает Trend, министр Адиль Керимли поблагодарил гостя за участие в церемонии открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024».

Говоря о древней истории и богатой культуре города Шуша, министр рассказал об уроженцах края – выдающихся деятелях азербайджанской культуры и литературы.

Адиль Керимли отметил, что в этом году Азербайджан примет мероприятие мирового масштаба – 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). По словам министра, в рамках COP29 пройдут специальные дискуссии о влиянии изменения климата на культуру, а также о роли культуры в защите окружающей среды.

Министр языка, культуры и наследия дхивехи Мальдивской Республики Адам Насир Ибрагим, в свою очередь, выразил удовлетворение визитом в Азербайджан и поздравил страну с организацией официального открытия года «Шуша – культурная столица исламского мира 2024» на высоком уровне. Он также заявил, что его страна заинтересована в культурном сотрудничестве с Азербайджаном.

На встрече состоялся обмен мнениями и об организации Дней культуры.