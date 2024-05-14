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Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)

Политика Материалы 14 мая 2024 11:33 (UTC +04:00)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, сообщает во вторник Trend.

Джейхун Байрамов поприветствовал Яна Борга в здании министерства иностранных дел.

Напомним, что действующий председатель ОБСЕ Ян Борг прибыл сегодня в Азербайджан в рамках своего визита на Южный Кавказ. Вчера он провел ряд встреч с официальными лицами Армении в Ереване.

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Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)
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