Началась встреча между главой МИД Азербайджана и действующим председателем ОБСЕ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку стартовала встреча один на один между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, сообщает во вторник Trend.

Джейхун Байрамов поприветствовал Яна Борга в здании министерства иностранных дел.

Напомним, что действующий председатель ОБСЕ Ян Борг прибыл сегодня в Азербайджан в рамках своего визита на Южный Кавказ. Вчера он провел ряд встреч с официальными лицами Армении в Ереване.

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