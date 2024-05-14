Существует напряженность между рядом стран-членов ОБСЕ - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Между рядом стран-членов ОБСЕ существует значительная напряженность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр сообщил, что Азербайджан всегда считал и сегодня считает важным предпринимать шаги по соблюдению основных принципов ОБСЕ, особенно по уважению территориальной целостности стран.

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