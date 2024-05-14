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Некоторые институты ОБСЕ утратили функциональные способности - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 14 мая 2024 13:05 (UTC +04:00)
Некоторые институты ОБСЕ утратили функциональные способности - Джейхун Байрамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - За 30 лет деятельности институтов, созданных на протяжении долгих лет в рамках ОБСЕ, направленных на решение прошлого конфликта, не было предпринято никаких практических шагов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что нет никакой необходимости в содержании этих утративших функциональную способность институтов.

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