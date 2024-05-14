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После председательства в ОБСЕ стало понятно, что есть вызовы, которые влияют на организацию - Ян Борг

Политика Материалы 14 мая 2024 13:11 (UTC +04:00)
После председательства в ОБСЕ стало понятно, что есть вызовы, которые влияют на организацию - Ян Борг

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - После председательства в ОБСЕ стало понятно, что есть вызовы, которые влияют на организацию

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы верим, что у нас есть силы ответить на эти вызовы. Мы поддерживаем принятие всех институциональных решений на основе консенсуса. Мы рассчитываем на усилия всех стран-участников", - добавил он.

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