Достижение стабильного мира между Азербайджаном и Арменией - главный вопрос для ОБСЕ - Ян Борг

БАКУ /Trend/ - Достижение стабильного мира между Азербайджаном и Арменией является главным вопросом для ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы должны идти по пути дипломатии к долгосрочному миру. Вчера, находясь с визитом в Армении, я также заявил, что переговоры должны проводиться в рамках доброй воли, чтобы было найдено решение", - добавил он.

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