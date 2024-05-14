Я слышу положительные слова от министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Ян Борг

БАКУ /Trend/ - От того, что мы будем оглядываться в прошлое, пользы не будет. Я слышу положительные слова от министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что необходимо принять новые реалии.

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