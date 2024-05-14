Азербайджан очень позитивно воспринимает последнее развитие отношений с Арменией - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан очень позитивно воспринимает последнее развитие отношений с Арменией.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что достигнутый результат является историческим.

"Это произошло исключительно путем прямых переговоров между двумя странами. Надеемся, что работа в этом направлении будет продолжена в позитивном ключе. Уже с февраля возобновились интенсивные переговоры. В целом мы оцениваем переговоры положительно. Наши ожидания должны соответствовать. Это довольно важный и сложный процесс", - добавил он.

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