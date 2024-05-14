Община Западного Азербайджана призвала ОБСЕ поддержать возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома

БАКУ /Trend/ - Председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли, направив письмо действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Мальты Яну Боргу, призвал ОБСЕ оказать поддержку возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

Как сообщили Trend в Общине, в письме говорится об изгнании азербайджанцев из Армении, уничтожении их культурного наследия, кладбищ, мечетей и других мест поклонения. Азиз Алекберли подчеркнул, что основной целью деятельности Общины Западного Азербайджана является обеспечение в рамках международного права мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома.

В письме отмечается, что Община уважает международное право, в том числе территориальную целостность государств, готова к диалогу с Арменией по вопросу возвращения и с сожалением отмечает, что Армения избегает диалога.

Глава ОЗА также довел до внимания, что Армения пыталась воспрепятствовать участию Общины Западного Азербайджана в мероприятиях ОБСЕ и призвал организацию осудить эти попытки Армении против свободы выражения и деятельности гражданского общества.

Оригинал письма представлен Яну Боргу корреспондентом действующего при Общине Телевидения Западного Азербайджана на проведенной в Баку совместной пресс-конференции действующего председателя ОБСЕ и министра иностранных дел Азербайджана.

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