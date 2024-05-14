Существует напряженность между рядом стран-членов ОБСЕ - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:01)

БАКУ /Trend/ - Между рядом стран-членов ОБСЕ существует значительная напряженность.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр сообщил, что Азербайджан всегда считал и сегодня считает важным предпринимать шаги по соблюдению основных принципов ОБСЕ, особенно по уважению территориальной целостности стран.

"Период председательства Мальты в ОБСЕ приходится на период, когда она сталкивается с серьезными угрозами безопасности и проблемами на пространстве ОБСЕ. Это приводит к довольно сложным ситуациям внутри организации. Одной из основных причин этого является отсутствие доверия и взаимного сотрудничества между рядом стран-членов, наличие достаточно напряженной ситуации, несоблюдение многих основополагающих принципов ОБСЕ", - добавил Д.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!