Прямые переговоры между Азербайджаном и Арменией являются самым позитивным форматом - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Использование прямых двусторонних переговоров между Азербайджаном и Арменией является самым позитивным форматом.
Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.
"Мы считаем, что прямые двусторонние переговоры между Азербайджаном и Арменией - это формат, который дает самый положительный результат. В качестве подтверждения этого можно указать на достижение ряда мер по построению доверия за последние шесть месяцев.
Среди последних событий можно отметить запуск в апреле процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и освобождение политико-дипломатическим путем четырех сел Азербайджана, которые находились под оккупацией в течение многих лет", - добавил он.
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