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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Единого Китая"

Политика Материалы 14 мая 2024 14:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Единого Китая"

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда поддерживал территориальную целостность Китая и политику "Единого Китая".

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время приема делегации, возглавляемой заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китайской Народной Республики, председателем Китайского комитета Шанхайской организации сотрудничества по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шэнь Юэюэ.

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