Некоторые институты ОБСЕ утратили функциональные способности - Джейхун Байрамов (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 13:05)

БАКУ /Trend/ - За 30 лет деятельности институтов, созданных на протяжении долгих лет в рамках ОБСЕ, направленных на решение прошлого конфликта, не было предпринято никаких практических шагов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что нет никакой необходимости в содержании этих утративших функциональную способность институтов.

"Минская группа ОБСЕ за 30 лет своей деятельности не принесла никакой пользы разрешению азербайджано-армянского конфликта. В таком случае после разрешения конфликта нет необходимости поддерживать эти институты, которые на фоне новых реалий исчерпали свои мандаты, утратили функциональные способности и носят архаичный характер.

Учитывая ограниченный бюджет ОБСЕ, можно сказать, что для этого также нет необходимости тратить дополнительное финансирование. Таким образом, ссылки на эти институты не улучшают ситуацию, а только вредят ей", - добавил Д.Байрамов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!