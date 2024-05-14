ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира - Ян Борг (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - ОБСЕ оказывает полную поддержку Азербайджану и Армении в достижении мира.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы должны идти по пути дипломатии к долгосрочному миру. Вчера, находясь с визитом в Армении, я также заявил, что переговоры должны проводиться в рамках доброй воли, чтобы было найдено решение. Как председатель в ОБСЕ, мы будем поддерживать все прагматичные подходы. В данном вопросе страны должны работать на будущее своего народа. Мы также думаем об укреплении отношений с Азербайджаном", - добавил он.

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