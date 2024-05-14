На протяжении многих лет мы так и не стали свидетелями равного подхода стран-членов ОБСЕ - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - На протяжении многих лет мы так и не стали свидетелями равного подхода стран-членов ОБСЕ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Яном Боргом.

Министр отметил, что для Азербайджана это болезненная тема.

"В начале 90-х наряду с ООН, мы обратились и к ОБСЕ за справедливостью. Но в тот критический момент некоторые государства - члены организации намеренно не уделили внимания этому вопросу, вслед за ними другие государства также не придали этому вопросу значения.

Сегодня мы видим как все страдают от последствий, вызванных снижением уважения к международному праву и институтам. Потому что мы понимаем растущую тенденцию неопределенности, угроз в мировом порядке", - подчеркнул министр.

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