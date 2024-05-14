Я слышу положительные слова от министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Ян Борг (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - От того, что мы будем оглядываться в прошлое, пользы не будет. Я слышу положительные слова от министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных, европейских дел и торговли Мальтийской Республики Ян Борг во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он выразил надежду, что скоро между сторонами будет достигнуто всеобъемлющее мирное соглашение

"ОБСЕ выслушивает обе страны. Мы должны принять новые реалии. Надеемся, что скоро между сторонами будет достигнуто всеобъемлющее и устойчивое мирное соглашение. Мы приветствуем начало процесса делимитации границ между двумя странами", - отметил Борг.

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