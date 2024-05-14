Продлен срок ареста Аркадия Гукасяна (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего так называемого "президента" незаконного сепаратистского режима в Карабахе Аркадия Гукасяна.

Как сообщает во вторник Trend, представление о продлении меры пресечения в отношении обвиняемого было рассмотрено в Бинагадинском районном суде города Баку.

Суд продлил срок ареста на 5 месяцев.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры и СГБ, к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в прошлом году, правоохранительными органами Азербайджана были задержаны бывшие так называемые "президенты" незаконного сепаратистского режима Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший т.н. "министр иностранных дел" Давид Бабаян, а также бывший т.н. "председатель парламента" Давид Ишханян, генералы Лева Мнацаканян, Давид Манукян и бывший т.н. "государственный министр" Рубен Варданян. Все они были арестованы и доставлены в Баку.

Задержанные сепаратисты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и т.д.

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