Али Асадов провел обсуждения c заместителем премьер-министра Беларуси

БАКУ /Trend/ - 14 мая премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко.

Как сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров, на встрече была отмечена значимость государственного визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Азербайджан, выражена уверенность в том, что визит придаст новый импульс укреплению дружеских отношений между двумя странами.

Также была подчеркнута важность 14-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Минске в июне текущего года.

На встрече было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Беларусью в различных сферах, обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.

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