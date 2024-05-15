В Баку состоялась встреча Джейхуна Байрамова и главы МИД Беларуси в расширенном составе (ФОТО) (Обновлено)

Новость обновлена и изменен заголовок, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:54)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Беларуси - Джейхуна Байрамова и Сергея Алейника в расширенном составе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались перспективы стратегического партнерства между двумя странами в области экономики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об инициативах по укреплению двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества, постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о проведении 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

12:54

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником в административном здании МИД Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

В данный момент встреча министров проходит в формате один на один.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!