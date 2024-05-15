В деятельности миротворческой миссии в Карабахе больше нет необходимости - Анар Эйвазов (Дополнено)

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ХОДЖАЛЫ /Trend/ - После антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных ВС Азербайджана в сентябре прошлого года, необходимость в деятельности миротворческой миссии в Карабахе отпала.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Анар Эйвазов на мероприятии в Ходжалы, посвященном выводу российского миротворческого контингента из Карабахского региона Азербайджана.

Он отметил, что на основании договоренности, достигнутой между высшим руководством Азербайджана и России, было принято решение о досрочном прекращении деятельности миротворческой миссии.

"Начатая 27 сентября 2020 года в ответ на очередные провокации Вооруженных сил Армении широкомасштабная контртеррористическая операция под руководством Верховного главнокомандующего была успешно завершена в течение 44 дней.

После Отечественной войны в соответствии с соответствующим пунктом трехстороннего заявления, подписанного главами государств Азербайджанской Республики, Российской Федерации и Республики Армения, на территории Азербайджана начал действовать контингент миротворческих сил Российской Федерации, временно дислоцированный в Азербайджане.

Данная деятельность продолжалась до сентября 2023 года. После успешных антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджана в сентябре 2023 года, в деятельности миссии больше нет необходимости.

На основании соглашения, достигнутого главами государств Азербайджанской Республики и Российской Федерации, было принято решение о досрочном завершении миссии миротворческого контингента и его выходе с территории Азербайджана. Сразу после принятия решения согласно соответствующим указаниям министра обороны была оказана необходимая техническая и материально-техническая поддержка для вывода вооружения и техники, личного состава и материальных средств контингента с территории Азербайджана",- добавил А.Эйвазов.

Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с третьим пунктом совместного заявления Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года. Верховным руководством обеих стран было принято решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Азербайджана. Согласно заявлению от 10 ноября, срок пребывания миротворческого контингента в Азербайджанской Республике заканчивался в 2025 году.

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