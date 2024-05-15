Российские миротворцы приложили усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района - Керим Велиев

ХОДЖАЛЫ /Trend/ - За период проведения миссии российский миротворческий контингент приложил усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал начальник Генерального штаба министерства обороны Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев на мероприятии, посвященном завершению миссии российского миротворческого контингента в Карабахе.

«Позвольте передать вам искреннее приветствие министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова по случаю проведения мероприятия, посвященного завершению миссии миротворческого контингента Российской Федерации. Сегодня, в этот знаменательный день, хотелось бы напомнить, что более трех лет тому назад под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева наша страна завершила 44-дневную Отечественную войну полной победой и восстановлением территориальной целостности», - сказал он.

Велиев напомнил, что в результате подписанного 10 ноября 2020 года Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Армении трехстороннего заявления был достигнут режим прекращения огня и положен конец карабахскому конфликту, продолжавшемуся около 30 лет.

«За период проведения миссии миротворческий контингент выполнял свои задачи и обязанности и приложил усилия для обеспечения мира и стабильности на территории Карабахского экономического района. С целью пресечения непрекращающихся провокаций незаконных армянских вооруженных формирований против мирного населения и установления полного контроля Азербайджанской Республики над Карабахским экономическим районом в сентябре 2023 года были проведены антитеррористические мероприятия локального характера. В результате этих мероприятий деятельность сепаратистского режима была полностью прекращена, а остатки вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооружённые формирования были окончательно выведены с территории страны. Учитывая сложившуюся обстановку, высшим руководством наших стран было принято решение о досрочном завершении миссии миротворческого контингента Российской Федерации.

Дорогие друзья, сегодняшнее мероприятие посвящено завершению вашей миротворческой миссии. Поздравляю вас по этому случаю и выражаю благодарность за мужественную службу во благо мира и стабильности в Карабахском экономическом районе. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности», - заключил он.