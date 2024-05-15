В Баку состоялась встреча Джейхуна Байрамова и главы МИД Беларуси (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Беларуси - Джейхуна Байрамова и Сергея Алейника.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, встреча между Джейхуном Байрамовым и главой МИД Буларуси Сергеем Алейником была продолжена в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

"На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из существующих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Беларусью, вопросы подготовки к запланированному государственному визиту президента Беларуси в Азербайджан, а также региональная ситуация.

Стороны с удовлетворением отметили формирование повестки дня взаимовыгодного сотрудничества в области экономики, торговли, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма, фармацевтики, высоких технологий, гуманитарных и других направлений за более чем 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

В частности, было отмечено, что важную роль в расширении сотрудничества в экономической сфере играет совместная межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству, следующее заседание которой состоится в ближайшие дни.

Говоря об исключительной роли интенсивных контактов между лидерами двух стран в развитии нынешнего политического диалога, Джейхун Байрамов отметил важность государственного визита президента Беларуси в Азербайджан, а также подписания документов по различным направлениям в рамках визита.

Было отмечено, что двусторонние отношения, имеющие характер стратегического партнерства, успешно продолжаются в рамках региональных и международных многосторонних платформ, в том числе ООН, ОБСЕ и СНГ.

Беларусская сторона также была подробно проинформирована о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, о возможностях сотрудничества в этом направлении.

Говоря о председательстве Азербайджана на 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), о переговорном процессе в ее рамках и предпринимаемых организационных мерах, Джейхун Байрамов упомянул, что в период председательства, Азербайджан придает большое значение поддержке и активному участию партнеров.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

13:17

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Беларуси - Джейхуна Байрамова и Сергея Алейника в расширенном составе.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече обсуждались перспективы стратегического партнерства между двумя странами в области экономики, транспорта, промышленности, сельского хозяйства и других сферах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями об инициативах по укреплению двусторонней и многосторонней повестки дня сотрудничества, постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о проведении 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

12:54

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Беларуси Сергеем Алейником в административном здании МИД Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в социальной сети X.

В данный момент встреча министров проходит в формате один на один.

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