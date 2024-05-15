В Ходжалы прошло мероприятие в связи с выводом российских миротворцев из Карабаха (ВИДЕО/ФОТО) (Дополнено)

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ХОДЖАЛЫ /Trend/ - В Ходжалы состоялась торжественная церемония, посвященная завершению миссии миротворческого контингента Российской Федерации.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие официальные представители министерства обороны Азербайджанской Республики, а также министерства обороны Российской Федерации, миротворческого контингента, посольства России в Азербайджане, военнослужащие и представители СМИ.

После ознакомления с фотовыставкой, отражающей деятельность российского миротворческого контингента на территории Карабахского экономического района, гости были приглашены на почетную трибуну и объявлена программа церемонии.

На мероприятии сначала минутой молчания была почтена память погибших военнослужащих. В сопровождении военного оркестра были исполнены государственные гимны Азербайджанской Республики и Российской Федерации.

Начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев рассказал о деятельности контингента, временно дислоцированного в Карабахской экономической зоне согласно заявлению, подписанному между руководителями Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Начальник Генштаба выразил благодарность всему составу миротворческого контингента, который, преждевременно завершив свою деятельность, выводится с территории страны согласно договоренности, достигнутой между главами государств Азербайджанской Республики и Российской Федерации, за заслуги во имя мира и стабильности. Керим Велиев пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Затем выступил начальник Генерального штаба Сухопутных войск России генерал-полковник Евгений Никифоров.

По окончании выступлений военнослужащим, награжденным приказами министров обороны Азербайджана и России, были вручены медали, состоялся обмен подарками между официальными гостями.

В завершение мероприятия была представлена концертная программа с участием творческих коллективов министерств обороны Азербайджана и России.

Напомним, что российский миротворческий контингент был размещен в Карабахском регионе Азербайджана в соответствии с третьим пунктом совместного заявления Президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении от 10 ноября 2020 года.

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