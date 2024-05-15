В Азербайджане создается Центр аккредитации и контроля качества медицинских учреждений - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра аккредитации и контроля качества медицинских учреждений.

Как сообщает Trend, согласно указу главы государства, при министерстве здравоохранения будет создано юридическое лицо публичного права "Центр аккредитации и контроля качества медицинских учреждений".

В соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об охране здоровья населения" определено, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим деятельность по аккредитации медицинских учреждений, принятию мер по повышению качества и доступности медицинских услуг, а также оказанию услуг поддержки, связанных с созданием и развитием внутренних систем обеспечения качества в медицинских учреждениях.

Полномочия учредителя Центра предоставлены Президенту Азербайджана.

Согласно указу, Кабинет министров в шестимесячный срок должен представить Президенту Азербайджана предложения по совершенствованию законодательства об аккредитации медицинских учреждений с учетом передового международного опыта.

Кроме того, в течение двух месяцев Кабинет министров должен утвердить устав Центра и проинформировать об этом Президента Азербайджана.