Делегация Генпрокуратуры Азербайджана приняла участие в международном форуме в Казани

БАКУ /Trend/ - С 14 мая в Казани (Республика Татарстан Российской Федерации) проходит XV Международный экономический форум "Россия-Исламский мир: KazanForum 2024".

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в форуме приняла участие делегация Генеральной прокуратуры во главе с заместителем генерального прокурора Гейдаром Мамедовым.

В состав делегации вошли заместитель начальника управления Генпрокуратуры - начальник отдела Анар Насибов и прокурор управления Мурад Байрамлы.

В форуме приняли участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместители генеральных прокуроров России, Казахстана, Королевства Саудовская Аравия и другие почетные гости. На сессии форума выступил заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов.

Он проинформировал участников мероприятия о положительных результатах осуществляемых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева правовых реформ, направленных на защиту прав предпринимателей и создание благоприятного инвестиционного климата. Информируя о роли структурных подразделений прокуратуры в предупреждении экономических угроз и борьбе с коррупцией, Гейдар Мамедов особо подчеркнул положительное влияние принимаемых мер на развитие предпринимательства. Говоря о полном восстановлении территориальной целостности Азербайджана, он рассказал об идущих быстрыми темпами благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой восстановительно-строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, создании зон "зеленой энергии" и условий для привлечения инвестиций.

В рамках визита состоялись двусторонние встречи с делегацией во главе с заместителем генерального прокурора Российской Федерации Петром Городовым, а также с делегациями генеральных прокуратур Казахстана и Королевства Саудовская Аравия.

В ходе встреч было сообщено о проведении в Азербайджане в ноябре COP29, одного из самых престижных международных мероприятий в мире.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!