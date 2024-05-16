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Президент Ильхам Алиев: Мы очень дорожим креативным партнерством между Азербайджаном и Беларусью

Политика Материалы 16 мая 2024 15:38 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы очень дорожим креативным партнерством между Азербайджаном и Беларусью

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнений, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в расширенном составе.

Глава государства подчеркнул, что это основа наших межгосударственных отношений, потому что только в обстановке взаимного доверия можно уверенно двигаться вперед, всегда рассчитывая на взаимную поддержку в любой ситуации.

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